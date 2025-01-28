Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируется аномальное потепление

В Башкирии прогнозируется аномальное потепление

22:11, 28 янв 2025

Башгидромет сообщает о новой волне потепления в республике Башкортостан 29 января 2025 года. Синоптики прогнозируют температуру выше нуля и осадки в виде дождя и мокрого снега.

В среду столбики термометров снова поползут вверх. На улице будет настоящая весенняя погода с температурой до +2 градусов.

На дорогах образуется настоящий каток: синоптики предупреждают о гололедице и снежном накате. Особенно опасно будет на трассах в темное время суток.

Мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Подует западный ветер.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии ожидается аномальное потепление
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается аномальное потепление
В Башкирию идет резкое потепление
Общество в Башкирии
В Башкирию идет резкое потепление
В Башкирии погода вновь готовит удивительный сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии погода вновь готовит удивительный сюрприз
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok