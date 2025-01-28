В Башкирии прогнозируется аномальное потепление

22:11, 28 янв 2025

Башгидромет сообщает о новой волне потепления в республике Башкортостан 29 января 2025 года. Синоптики прогнозируют температуру выше нуля и осадки в виде дождя и мокрого снега.

В среду столбики термометров снова поползут вверх. На улице будет настоящая весенняя погода с температурой до +2 градусов.

На дорогах образуется настоящий каток: синоптики предупреждают о гололедице и снежном накате. Особенно опасно будет на трассах в темное время суток.

Мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Подует западный ветер.

Автор: Семен Подгорный