В Башкирии прогнозируется аномальное потепление
22:11, 28 янв 2025
Башгидромет сообщает о новой волне потепления в республике Башкортостан 29 января 2025 года. Синоптики прогнозируют температуру выше нуля и осадки в виде дождя и мокрого снега.
В среду столбики термометров снова поползут вверх. На улице будет настоящая весенняя погода с температурой до +2 градусов.
На дорогах образуется настоящий каток: синоптики предупреждают о гололедице и снежном накате. Особенно опасно будет на трассах в темное время суток.
Мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Подует западный ветер.
Автор: Семен Подгорный