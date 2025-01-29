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«Его имя навсегда вписано в историю города»: в Башкирии простились с участником СВО Алексеем Пильновым

«Его имя навсегда вписано в историю города»: в Башкирии простились с участником СВО Алексеем Пильновым

09:10, 29 янв 2025

В башкирском городе Салават накануне состоялась церемония прощания с 44-летним военнослужащим-контрактником Алексеем Пильновым, погибшим при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Алексей Пильнов, уроженец Салавата, поступил на военную службу по контракту в сентябре 2024 года. За короткий срок службы он зарекомендовал себя как надежный боец, заслуживший уважение сослуживцев своим профессионализмом и готовностью прийти на помощь.

Траурная церемония прошла у здания городского краеведческого музея. Проводить Алексея в последний путь пришли родные, друзья, представители военного комиссариата и городской администрации.

«Алексей Пильнов проявил истинное мужество при защите интересов Родины. Его имя теперь навсегда вписано в историю Салавата», — заявили в городской администрации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават спецоперация Погибшие на Украине
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