«Его имя навсегда вписано в историю города»: в Башкирии простились с участником СВО Алексеем Пильновым

09:10, 29 янв 2025

В башкирском городе Салават накануне состоялась церемония прощания с 44-летним военнослужащим-контрактником Алексеем Пильновым, погибшим при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Алексей Пильнов, уроженец Салавата, поступил на военную службу по контракту в сентябре 2024 года. За короткий срок службы он зарекомендовал себя как надежный боец, заслуживший уважение сослуживцев своим профессионализмом и готовностью прийти на помощь.

Траурная церемония прошла у здания городского краеведческого музея. Проводить Алексея в последний путь пришли родные, друзья, представители военного комиссариата и городской администрации.

«Алексей Пильнов проявил истинное мужество при защите интересов Родины. Его имя теперь навсегда вписано в историю Салавата», — заявили в городской администрации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети