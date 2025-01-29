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Более 40 видов пособий увеличат в Башкирии: что изменится с 1 февраля

Более 40 видов пособий увеличат в Башкирии: что изменится с 1 февраля

14:45, 29 янв 2025

В Башкирии с 1 февраля 2025 года более 40 видов социальных выплат будут увеличены на 9,5%. Об этом сообщает Минтруд республики. Решение связано с повышением прожиточного минимума в начале года.

В список попали все основные социальные выплаты: материнский капитал, пособия на детей и беременным, поддержка ветеранов и страховые выплаты. Прибавка составит 9,5% — неплохой бонус для тех, кто зависит от господдержки.

Причина щедрости проста — в начале 2025-го вырос прожиточный минимум. А от него зависит, кому и сколько платить. Кстати, это уже второй приятный сюрприз для жителей республики в новом году — с 1 января МРОТ в регионе подскочил на 16,6% и достиг 25,8 тысяч рублей.

Стало известно о выплате в размере 28 тысяч рублей

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пособия
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