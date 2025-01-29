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Не дожил до 19: в Башкирии простились с молодым участником СВО

Не дожил до 19: в Башкирии простились с молодым участником СВО

14:58, 29 янв 2025

В Башкирии простились с 18-летним контрактником Александром Барановым, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации села Воскресенское Мелеузовского района. Церемония прощания состоялась накануне.

Молодого человека призвали в армию летом прошлого года. Но уже через пару месяцев, в августе, солдат решил остаться — подписал контракт.

До своего 19-го дня рождения он не дожил всего ничего. 28 декабря 2024-го пришла страшная весть — Александр погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Мелеузовский район спецоперация Погибшие на Украине
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