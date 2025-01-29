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Башкирию накроет рекордное потепление в конце января

Башкирию накроет рекордное потепление в конце января

22:34, 29 янв 2025

В предпоследний день января жителей Башкирии ожидает существенное потепление.

По прогнозам метеорологов, в четверг, 30 января, температура воздуха поднимется до непривычных для этого времени года значений. Ночью столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов, а днем воздух и вовсе прогреется до плюсовых значений — от +2 до -3 градусов Цельсия.

Синоптики предупреждают об осложнении дорожной обстановки. На территории региона ожидается пасмурная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега. Местами возможно образование гололеда, а на дорогах — гололедица.

Метеорологи также отметили, что ветер будет преимущественно западного и юго-западного направления, умеренной силы.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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