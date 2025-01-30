Сержант из Башкирии после ранения вернулся на СВО и погиб в бою

14:42, 30 янв 2025

В Башкирии простились с 36-летним военным, погибшим в зоне СВО. Младший сержант Николай Гудков из поселка Тирлян героически погиб при выполнении боевого задания в августе 2024 года. Об этом сообщает администрация Белорецкого района.

Николай родился в небольшом поселке Тирлян в 1987-м. После школы пошел в ДОСААФ — там научился всему, что должен уметь настоящий мужчина. Срочную отслужил на Северном Кавказе, где командовал автомобильным отделением в ВВС.

В мирной жизни успел поработать охранником на лакокрасочном заводе и металлургом в родном Белорецке. Но в октябре 2022-го судьба сделала крутой поворот — Николая мобилизовали. Служил в мотострелковых войсках, получил тяжелое ранение, но после лечения рвался обратно на фронт.

Друзья вспоминают: душа компании, гитарист, турист. Без него не обходился ни один концерт, ни один поход. Всегда готов был подставить плечо — и друзьям, и незнакомым.

"Невозможно поверить и принять эту утрату. Он был настоящим — искренним, жизнерадостным, открытым всему новому", — говорят в администрации района.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети