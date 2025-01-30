«Директор» из Башкирии взял село и получил медаль Жукова

21:21, 30 янв 2025

За штурм села Михайловка в ДНР боец с позывным "Директор" из Илишевского района Башкирии получил медаль Жукова. Об этом сообщил глава района Ильдар Мустафин.

Военнослужащий на деле доказал — настоящим директором можно быть не только в школе, но и на передовой. Наш земляк показал военное мастерство во время ожесточённых боёв за село Михайловка в ДНР, за что был удостоен высокой награды.

"Директор" не стал раскрывать детали операции, но глава района не сдержал гордости.

"Такими бойцами славится наша армия. Каждый их шаг приближает победу", — заявил Ильдар Мустафин.

К слову, медаль Жукова — одна из почётных наград Минобороны. Её вручают за отвагу и самоотверженность, проявленные в боевых действиях при защите Отечества.

Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал главы администрации Илишевского района Ильдара Мустафина