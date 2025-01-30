«Директор» из Башкирии взял село и получил медаль Жукова
21:21, 30 янв 2025
За штурм села Михайловка в ДНР боец с позывным "Директор" из Илишевского района Башкирии получил медаль Жукова. Об этом сообщил глава района Ильдар Мустафин.
Военнослужащий на деле доказал — настоящим директором можно быть не только в школе, но и на передовой. Наш земляк показал военное мастерство во время ожесточённых боёв за село Михайловка в ДНР, за что был удостоен высокой награды.
"Директор" не стал раскрывать детали операции, но глава района не сдержал гордости.
"Такими бойцами славится наша армия. Каждый их шаг приближает победу", — заявил Ильдар Мустафин.
К слову, медаль Жукова — одна из почётных наград Минобороны. Её вручают за отвагу и самоотверженность, проявленные в боевых действиях при защите Отечества.
Автор: Семен Подгорный
Фото: telegram-канал главы администрации Илишевского района Ильдара Мустафина
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с многократно награжденным военным, погибшим на СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии и Таджикистана
Общество в Башкирии
В Уфе похоронили участника СВО Виталия Давлетшина
Общество в Башкирии
23-летнего сапера-пулеметчика из Бакалинского района Башкирии наградили медалью Жукова