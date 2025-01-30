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Средиземноморский циклон превратил январь в апрель в Башкирии

Средиземноморский циклон превратил январь в апрель в Башкирии

21:28, 30 янв 2025

В Башкирии зафиксирован температурный рекорд — средиземноморский циклон принес в регион весеннее тепло. По данным Башкирского УГМС, столбики термометров показывают значения на 10 градусов выше климатической нормы.

Жители Уфы протирают глаза — за окном не суровый январь, а самый настоящий апрель. Снег тает, с крыш капает, а прохожие расстегивают куртки. И это только начало.

Синоптики обещают, что 31 января будет еще теплее. Ночью в столице республики всего -2°С, а днем и вовсе можно будет почувствовать себя как весной — до +2°С.

Причина этого погодного сюрприза — теплый воздух со Средиземного моря, который разогнал холод над Башкирией. Местные жители уже шутят, что скоро придется доставать весенние куртки. А пока коммунальщики в усиленном режиме борются с последствиями внезапной оттепели.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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