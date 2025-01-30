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Любовь к уфимке привела египтянина из Каира в окопы СВО

Любовь к уфимке привела египтянина из Каира в окопы СВО

22:01, 30 янв 2025

Иностранный доброволец из Башкирии поделился с военкорами "Русской Весны" своей необычной историей превращения из студента в защитника России.

30-летний Омар приехал в Уфу из знойного Египта в 2022-м — планировал только учиться. Но судьба распорядилась иначе: встретил красавицу Динару, влюбился, женился и решил остаться в России навсегда. А в 2023-м неожиданно для всех подписал контракт и отправился в зону СВО.

На передовой египтянин показал себя настоящим героем — спас жизнь товарища под огнем противника. Но военная удача переменчива: в День защитника Отечества 2023 года Омар сам попал под обстрел. Два российских бойца вытащили его с поля боя, хотя он умолял их спасаться самим.

"Я кричал им: бросьте меня, бегите!" — вспоминает Омар. В это время его жена Динара писала поздравления с 23 февраля, не зная о случившемся. Целую неделю от мужа не было вестей.

К счастью, все закончилось благополучно. Сейчас бывший житель страны пирамид восстанавливается после ранения в Уфе. Настоящий уфимский египтянин доказал, что Родину можно не только получить по рождению, но и заслужить подвигом.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Теги: спецоперация
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