Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии продолжается погодное безумие

В Башкирии продолжается погодное безумие

23:37, 31 янв 2025

Башкирию накрыло волной небывалого тепла. По данным Башгидромета, термометры в ближайшие выходные покажут температуру на целых 12 градусов выше климатической нормы.

В субботу столбики термометров днём будут колебаться от +2 до -3 градусов. Ночью чуть прохладнее: от 0 до -5. Природа подкинет и сюрпризы в виде мокрого снега, а на дорогах возможен гололёд.

Южный ветер продолжит гнать тёплые воздушные массы, превращая классическую башкирскую зиму в подобие ранней весны. Синоптики предупреждают — такая погода задержится как минимум до конца выходных.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии дали очень неожиданный прогноз на декабрь
Общество в Башкирии
В Башкирии дали очень неожиданный прогноз на декабрь
В Башкирию придёт аномальная погода
Общество в Башкирии
В Башкирию придёт аномальная погода
Погода в Башкирии в праздничные выходные подготовила очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии в праздничные выходные подготовила очень неприятный сюрприз
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok