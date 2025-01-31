В Башкирии продолжается погодное безумие
23:37, 31 янв 2025
Башкирию накрыло волной небывалого тепла. По данным Башгидромета, термометры в ближайшие выходные покажут температуру на целых 12 градусов выше климатической нормы.
В субботу столбики термометров днём будут колебаться от +2 до -3 градусов. Ночью чуть прохладнее: от 0 до -5. Природа подкинет и сюрпризы в виде мокрого снега, а на дорогах возможен гололёд.
Южный ветер продолжит гнать тёплые воздушные массы, превращая классическую башкирскую зиму в подобие ранней весны. Синоптики предупреждают — такая погода задержится как минимум до конца выходных.
Автор: Семен Подгорный
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