В Башкирии продолжается погодное безумие

23:37, 31 янв 2025

Башкирию накрыло волной небывалого тепла. По данным Башгидромета, термометры в ближайшие выходные покажут температуру на целых 12 градусов выше климатической нормы.

В субботу столбики термометров днём будут колебаться от +2 до -3 градусов. Ночью чуть прохладнее: от 0 до -5. Природа подкинет и сюрпризы в виде мокрого снега, а на дорогах возможен гололёд.

Южный ветер продолжит гнать тёплые воздушные массы, превращая классическую башкирскую зиму в подобие ранней весны. Синоптики предупреждают — такая погода задержится как минимум до конца выходных.

Автор: Семен Подгорный