Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Стало известно, когда в Башкирию придет похолодание

Стало известно, когда в Башкирию придет похолодание

22:48, 01 фев 2025

Жителям Башкирии в ближайшие сутки не стоит ждать похолодания. Как сообщают специалисты Башгидромета, в воскресенье, 2 февраля, на территории республики сохранится нетипичная для этого времени года погода.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и локальные осадки преимущественно в виде снега. Автомобилистам стоит быть осторожными — на дорогах ожидается гололедица.

Ночные температуры будут колебаться от 0 до -5 градусов. Днем воздух и вовсе прогреется до плюсовых значений — от +2 до -3 градусов по Цельсию. Ветер южный, умеренной силы.

Метеорологи объясняют необычное потепление активной циклонической деятельностью над северными морями. Циклоны следуют один за другим настолько быстро, что арктический воздух просто не успевает проникнуть вглубь континента.

В их тыловых частях холодные воздушные массы не могут пробиться на территорию региона из-за высокой интенсивности циклонической активности. Именно этим и обусловлены текущие погодные аномалии в республике.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

Башкирию накроет рекордное потепление в конце января
Общество в Башкирии
Башкирию накроет рекордное потепление в конце января
В Башкирии погода вновь готовит удивительный сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии погода вновь готовит удивительный сюрприз
Погода преподнесет жителям Башкирии новый сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии новый сюрприз
Погода в Башкирии приготовила сюрприз
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии приготовила сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok