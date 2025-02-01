Стало известно, когда в Башкирию придет похолодание

22:48, 01 фев 2025

Жителям Башкирии в ближайшие сутки не стоит ждать похолодания. Как сообщают специалисты Башгидромета, в воскресенье, 2 февраля, на территории республики сохранится нетипичная для этого времени года погода.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и локальные осадки преимущественно в виде снега. Автомобилистам стоит быть осторожными — на дорогах ожидается гололедица.

Ночные температуры будут колебаться от 0 до -5 градусов. Днем воздух и вовсе прогреется до плюсовых значений — от +2 до -3 градусов по Цельсию. Ветер южный, умеренной силы.

Метеорологи объясняют необычное потепление активной циклонической деятельностью над северными морями. Циклоны следуют один за другим настолько быстро, что арктический воздух просто не успевает проникнуть вглубь континента.

В их тыловых частях холодные воздушные массы не могут пробиться на территорию региона из-за высокой интенсивности циклонической активности. Именно этим и обусловлены текущие погодные аномалии в республике.

Автор: Семен Подгорный