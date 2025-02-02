Аномальное тепло сменится гололедом и снегом в Башкирии

21:33, 02 фев 2025

Жителей Башкирии ожидает существенное понижение температуры воздуха. Об этом сообщили специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в понедельник, 3 февраля, в регионе ожидается осложнение погодных условий. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможен туман. Особую опасность будет представлять гололед, автомобилистам следует быть внимательными из-за гололедицы на дорогах.

В ночные часы столбики термометров опустятся до отметок от -1 до -6 градусов, днем показатели составят от +1 до -4 градусов. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

4 февраля характер погоды существенно не изменится. При этом похолодание продолжится: ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, а дневные показатели зафиксируются в диапазоне от 0 до -5 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ