Соцфонд назвал даты февральских выплат на детей с учетом индексации

10:47, 04 фев 2025

Социальный фонд России объявил график зачисления февральских пособий семьям с детьми. Выплаты поступят в увеличенном размере после индексации прожиточного минимума.

По информации ведомства, 3 февраля на счета получателей были зачислены единое пособие, выплата на первого ребенка до трех лет и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

Ежемесячная выплата из материнского капитала будет произведена 5 февраля. А пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей поступит 7 февраля, поскольку основная дата выплаты 8 февраля приходится на выходной день.

"Деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступили на счёт утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня", — пояснили в Соцфонде.

Получателям выплат по почте денежные средства доставляются с 1 по 25 число месяца согласно графику работы почтовых отделений.

Справка. Все социальные выплаты в России начисляются в текущем месяце за предыдущий период. Таким образом, февральские перечисления производятся за январь 2025 года. С 1 января 2024 года размер социальных пособий был увеличен в связи с индексацией прожиточного минимума.

Автор: Семен Подгорный