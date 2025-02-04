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В Башкирию возвращаются крепкие морозы

В Башкирию возвращаются крепкие морозы

21:32, 04 фев 2025

В Башкирии ожидается резкое похолодание после продолжительного периода аномально теплой погоды. По данным Башгидромета, температура воздуха в ночь на 6 февраля местами опустится до минус 18 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, 5 февраля существенных осадков не ожидается. Ночные температуры составят от минус 6 до минус 11 градусов, в отдельных районах до минус 16. Дневные показатели установятся в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов. Ожидается умеренный восточный ветер с порывами.

6 февраля холодный фронт усилится. Ночью столбики термометров покажут от минус 8 до минус 13 градусов, в некоторых районах до минус 18. Днем температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рекомендует жителям региона учитывать погодные условия при планировании своей деятельности.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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