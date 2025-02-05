Мошенники придумали новый хитрый способ кражи денег через телефон

15:02, 05 фев 2025

«Никогда не устанавливайте приложения по просьбе неизвестных лиц», — предостерегли в ЦБ. Регулятор активизировал борьбу с телефонными мошенниками на фоне роста числа краж с банковских карт.

Злоумышленники звонят жертве и сообщают о том, что с их счета производится попытка кражи. Затем убеждают срочно установить некое приложение, якобы от Центробанка, запрещая при этом пользоваться телефоном во время установки.

Самое интересное начинается потом. Доверчивого клиента просят поднести карту к запущенному на телефоне приложению и ввести код из СМС. В этот момент приложение-шпион создает виртуальную копию карты, с которой мошенники спокойно снимают деньги через банкоматы с бесконтактной оплатой.

Как выяснилось, больше всего от действий мошенников страдают пожилые люди и те, кто плохо разбирается в современных технологиях. ЦБ призвал россиян предупредить об опасности своих пожилых родственников.

Автор: Семен Подгорный