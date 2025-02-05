Погода в Башкирии в очередной раз удивит
21:00, 05 фев 2025
Тепло, которое так радовало жителей республики, сменится настоящими морозами. Уже в четверг ночью температура понизится до -14°, а в некоторых районах будет еще холоднее — до -20°. Об этом сообщили в башкирском Гидрометцентре.
Днём тоже не стоит ждать тепла — максимум -2°, а где-то похолодает до -7°. Снегопадов синоптики не обещают. Ветер с востока будет дуть умеренно, без штормовых порывов.
Так что доставайте тёплые куртки и шапки — зима возвращается и напоминает, что февраль всё-таки не март.
Автор: Семен Подгорный
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