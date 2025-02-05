Погода в Башкирии в очередной раз удивит

21:00, 05 фев 2025

Тепло, которое так радовало жителей республики, сменится настоящими морозами. Уже в четверг ночью температура понизится до -14°, а в некоторых районах будет еще холоднее — до -20°. Об этом сообщили в башкирском Гидрометцентре.

Днём тоже не стоит ждать тепла — максимум -2°, а где-то похолодает до -7°. Снегопадов синоптики не обещают. Ветер с востока будет дуть умеренно, без штормовых порывов.

Так что доставайте тёплые куртки и шапки — зима возвращается и напоминает, что февраль всё-таки не март.

Автор: Семен Подгорный