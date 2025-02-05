Теплая зима угрожает уничтожить урожай в Башкирии

22:27, 05 фев 2025

Специалисты Башкирского НИИ сельского хозяйства РАН сообщают о значительных рисках для агропромышленного комплекса республики из-за необычайно теплой зимы 2024-2025 годов. Главный агроном отдела семеноводства Зульфия Габитова рассказала "Электрогазете" о возможных последствиях температурных колебаний и недостаточного снежного покрова.

Озимые культуры под угрозой из-за образования ледяной корки

Нестандартная погодная ситуация наблюдается этой зимой в Башкирии — температура воздуха сохраняется выше нулевой отметки при минимальном снежном покрове. Специалисты сельского хозяйства обеспокоены: длительные оттепели создают неблагоприятные условия для озимых культур.

"Растения испытывают кислородное голодание под ледяной коркой, формирующейся при частых перепадах температур. Последующее резкое похолодание может привести к массовой гибели посевов", — предупреждает Зульфия Габитова.

Ситуация осложняется тем, что повышенная влажность способствует активному размножению патогенных микроорганизмов, поражающих корневую систему и наземную часть растений. По текущим наблюдениям НИИ, состояние озимых удовлетворительное, однако ситуация требует постоянного мониторинга.

Плодовые деревья под угрозой преждевременного пробуждения

Февраль представляет особую опасность для садоводства. Теплая погода может спровоцировать преждевременное сокодвижение в плодовых деревьях. При последующем понижении температуры возможно вымерзание почек и повреждение древесины.

"На данный момент серьезных повреждений не зафиксировано, однако февраль только начался. Мы настоятельно рекомендуем садоводам принять профилактические меры", — отмечает Габитова.

Специалист рекомендует создавать защитный снежный покров вокруг деревьев, который служит барьером не только от морозов, но и от грызунов.

Климатические изменения привлекают новых вредителей

Изменение климата привело к появлению в Башкирии несвойственных региону насекомых-вредителей, ранее характерных только для южных регионов. Мягкие зимы способствуют их успешной перезимовке и создают угрозу для будущего урожая.

Теплая и влажная погода также создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Специалисты рекомендуют сельхозпроизводителям заблаговременно подготовиться к весенним защитным мероприятиям, включая применение удобрений и фунгицидов.

"Изменение климатических условий становится устойчивой тенденцией, требующей адаптации сельскохозяйственных практик", — заключает Габитова.

Агропромышленному комплексу Башкирии необходимо разработать новые подходы к землепользованию с учетом меняющихся условий.

Автор: Семен Подгорный