В Башкирии вновь ожидается потепление

21:15, 08 фев 2025

В Башкирии грядет очередная волна потепления — Башгидромет сообщает о существенном повышении температуры на 9 февраля. В горных районах республики столбики термометров и вовсе покажут плюсовые значения.

Ночью жителям придется еще поежиться — морозы до -18 градусов местами напомнят, что на дворе все-таки февраль. В среднем по региону ночные температуры составят от -8 до -13.

Зато днем природа устроит жителям республики настоящий подарок. В горных районах воздух прогреется аж до +3 градусов, а в остальных местах температура поднимется до -2.

Осадков синоптики не обещают, так что можно спокойно наслаждаться зимним теплом. Ветер северный, умеренный — погулять можно будет без опаски.

Автор: Семен Подгорный