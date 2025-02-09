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В Башкирии прогнозируются резкие перепады температур

В Башкирии прогнозируются резкие перепады температур

21:35, 09 фев 2025

Резкие перепады температуры от минус 15 градусов ночью до плюс одного днем ожидаются в Башкирии в начале недели. Об этом сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в понедельник, 10 февраля, существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, в отдельных районах похолодает до минус 15. Днем воздух прогреется до плюс 1 градуса, местами сохранится до минус 4 градусов. Ожидается умеренный ветер северного и северо-западного направления.

Во вторник, 11 февраля, погодные условия существенно не изменятся. Температурный режим останется в пределах от минус 4-9 градусов ночью до 0-5 градусов ниже нуля в дневное время.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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