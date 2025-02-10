В Башкирии произойдет резкий скачок температуры
22:04, 10 фев 2025
В Башкирии ожидается потепление. Во вторник, 11 февраля, температура воздуха значительно повысится, сообщает Башгидромет.
Днём температура достигнет отметки -1° по Цельсию. Ночью температура опустится до -12°, а в отдельных районах похолодает до -17°.
Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, сохранится умеренным.
Автор: Семен Подгорный
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