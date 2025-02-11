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Погода в Башкирии снова удивит

Погода в Башкирии снова удивит

21:07, 11 фев 2025

Метеорологи сообщили жителям Башкирии благоприятный прогноз — в ближайшие дни погода будет устойчивой, без резких изменений. Колебания температуры прекратятся, а количество осадков будет минимальным.

В среду на территории республики установится умеренная зимняя погода. Ночные температуры составят -8...-13°C, а в отдельных районах возможно понижение до -18°C. Дневные показатели будут более благоприятными: -2...-7°C. Прогнозируется умеренный западный ветер. Существенных осадков не ожидается.

В четверг характер погоды немного изменится. Ожидается небольшой снег, за исключением южных районов республики. Местами прогнозируется гололедица. Ветер изменит направление на юго-западное с усилением в отдельных районах. Ночная температура существенно не изменится: -6...-11°C, с локальным понижением до -16°C. Днем температура сохранится на уровне -2...-7°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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