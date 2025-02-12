В Минтруда Башкирии разъяснили, может ли зарплата быть ниже МРОТ

11:56, 12 фев 2025

Минтруд Башкирии разъяснил ситуацию с размером окладов относительно МРОТ после обращений граждан. Официальный комментарий был предоставлен пресс-службой ведомства.

Согласно трудовому законодательству, работодатели имеют право устанавливать базовые оклады ниже МРОТ.

В ведомстве уточнили структуру заработной платы: оклад представляет собой фиксированную базовую часть, к которой добавляются различные компенсационные выплаты — премии, надбавки и дополнительные выплаты. При этом размер общего дохода может варьироваться ежемесячно, но базовый оклад остается неизменным.

С января 2025 года федеральный МРОТ увеличился на 16,6% и составил 22 440 рублей. В Башкирии, с учетом применения уральского коэффициента, минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 25 806 рублей, что превышает общероссийский показатель на 15%.

Министерство подчеркивает: при оценке соответствия заработной платы требованиям законодательства следует учитывать суммарный доход работника за полностью отработанный месяц, который не может быть ниже установленного МРОТ.

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Автор: Семен Подгорный