Жителей Башкирии ждет суровая погода

22:42, 12 фев 2025

Готовьте валенки и пуховики — в Башкирию возвращается настоящая зима. Синоптики предупреждают: регион накроет волна холода. До конца недели столбики термометров будут стабильно показывать минусовые значения.

В четверг жителей республики ждёт лёгкий снежок, а на юге осадков практически не будет. Зато дороги превратятся в каток — местами образуется гололёд. Ночью температура упадёт до -8...-13°, а в ясную погоду морозы усилятся до -20°. Днём чуть теплее: -3...-8°. Ветер западный с порывами.

К пятнице погода не смилостивится — холода останутся хозяйничать в регионе.

Автор: Семен Подгорный