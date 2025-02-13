В Башкирии рассказали, как получить разовую выплату до 412 тысяч рублей от государства

09:57, 13 фев 2025

Социальный фонд России объявил о возможности получения единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2025 году. Сумма может достигать 412 тысяч рублей — на 17% больше, чем годом ранее.

Помните, как вы работали с 2002 по 2013? Все это время работодатель отчислял 6% от вашей зарплаты на специальный счёт. И хотя с 2014-го эту возможность заморозили, деньги никуда не делись — они ждут своего часа. А час этот, похоже, настал.

Главный вопрос — где искать эти деньги? Первым делом загляните на Госуслуги. В разделе про лицевые счета можно заказать выписку, которая покажет, сколько накопилось и в каком фонде деньги находятся. Есть проблемы взаимодействия с порталом — добро пожаловать в МФЦ или клиентские службы Соцфонда.

Но не спешите паковать чемоданы на Мальдивы — есть нюансы. Во-первых, забрать всё разом можно только если накопления не превышают 412 тысяч рублей. Во-вторых, возраст: женщинам придётся подождать до 55, мужчинам — до 60 лет. Это те самые "старые" пенсионные рамки, действовавшие до 2014 года.

А теперь внимание: есть три способа получить накопления. Первый — та самая единовременная выплата. Второй — ежемесячные платежи в виде накопительной пенсии. Третий — растянуть удовольствие на 10 лет через срочную пенсионную выплату.

Что выберут для вас? Всё решает математика: если ежемесячная выплата получается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера — получите всё сразу. Если больше — готовьтесь к регулярным поступлениям.

За деньгами нужно идти туда, где они лежат — либо в Соцфонд, либо в негосударственный пенсионный фонд. Кстати, о фондах: их можно менять, но не чаще раза в пять лет. Иначе распрощаетесь с инвестиционным доходом. Сменить фонд можно через Соцфонд или через те же Госуслуги.

Так что проверьте свои накопления — возможно, вас ждёт приятный сюрприз в виде солидной прибавки к пенсии. А если повезёт, то и все 412 тысяч разом. Главное — дождаться нужного возраста и не забыть про документы.

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Автор: Семен Подгорный