В Башкирии прогнозируются непростые погодные условия

21:43, 13 фев 2025

Башгидромет сообщает — в пятницу, 14 февраля, жителей республики ждёт настоящая зимняя погода. На территории региона будет преимущественно облачно, местами выпадет снег.

На дорогах образуется гололедица, а ночью и утром видимость упадёт до минимума — синоптики обещают туман с видимостью меньше 500 метров. Ветер с юга разгонится до 14 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -8...-13°, а в некоторых районах даже до -20°. Днём чуть потеплеет: от -4° до -9°.

В столице региона будет теплее: ночью -11...-13°, днём -6...-8°. Ожидается небольшой снег при южном ветре 5-10 м/с.

Автор: Семен Подгорный