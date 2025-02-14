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Выплатят перед праздником: появилась приятная новость для пенсионеров

Выплатят перед праздником: появилась приятная новость для пенсионеров

12:10, 14 фев 2025

Социальный фонд России анонсировал выплаты ветеранам и труженикам тыла в преддверии юбилея Победы. По распоряжению Владимира Путина некоторые категории граждан получат до 80 тысяч рублей уже в апреле 2025 года.

Максимальную выплату в 80 тысяч получат те, кто видел войну своими глазами: участники и инвалиды ВОВ, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, а также те, кто в детстве оказался в нацистских концлагерях.

По 55 тысяч рублей перечислят труженикам тыла — тем, кто трудился в советском тылу минимум полгода. В эту же категорию попали обладатели военных наград за труд и взрослые узники концлагерей.

Важный момент: никаких заявлений писать не придётся — деньги придут автоматически вместе с апрельской пенсией. Дополнительно ветераны получат традиционную майскую выплату в размере 10 тысяч рублей.

В одной только Башкирии таких получателей больше 7,5 тысяч человек. Среди них — 116 непосредственных участников войны. Об этом рассказал Управляющий отделением Соцфонда по Башкортостану Фаниль Вахитов.

В Соцфонде подчеркнули: процесс выплат организован так, чтобы все успели получить деньги до главного майского праздника. Никакой бюрократии — просто "спасибо" от государства тем, кому мы обязаны мирным небом.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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