В Башкирии объяснили, как не остаться без пенсии в старости

20:12, 14 фев 2025

Региональное отделение Социального фонда России по Башкортостану выступило с важным разъяснением о формировании пенсионных прав граждан. Специалисты ведомства рассказали, при каких условиях россияне рискуют остаться без страховой пенсии по старости.

Главная угроза для будущих пенсионеров кроется в "серых" схемах оплаты труда. Если работодатель платит зарплату "в конверте" и не оформляет сотрудника официально — никаких пенсионных коэффициентов человек не получает. А без них на достойную старость можно не рассчитывать.

"Типичная ситуация: человек годами получает деньги из-под полы, а потом удивляется, почему пенсия такая маленькая", — говорят эксперты Соцфонда.

По их данным, большинство будущих пенсионеров уже накопили нужное количество баллов. Проблемы возникают только у тех, кто годами работал неофициально.

При этом даже на минималке можно накопить нужное количество коэффициентов — средний трудовой стаж в России превышает 30 лет. Этого более чем достаточно для получения страховой пенсии при официальном трудоустройстве.

Тем, кто всё-таки не набрал нужных баллов, государство гарантирует социальную пенсию. Правда, есть нюанс — получить её можно только спустя 5 лет после достижения пенсионного возраста.

"Совет один — работайте официально. Иначе рискуете в старости жить на минималку и то с пятилетней задержкой", — подчеркивают в башкирском отделении СФР.

Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют проверять, отчисляет ли работодатель взносы в пенсионный фонд. Сделать это можно через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте СФР. Только так можно быть уверенным в своём пенсионном будущем и не остаться у разбитого корыта в старости.

Автор: Семен Подгорный