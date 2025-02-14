Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде
22:40, 14 фев 2025
В Башкирии синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды на выходных. Об этом сообщает Башгидромет в своем официальном прогнозе на 15-16 февраля.
В субботу ночью температура упадет до -14 градусов, а днем чуть потеплеет до -3. По всему региону пройдут снегопады разной интенсивности, только югу повезёт остаться в стороне от снежной карусели.
Основной удар стихии придётся на воскресенье. Погода окончательно испортится: метель усилится, на дорогах образуется гололедица, подует порывистый ветер.
Автор: Семен Подгорный