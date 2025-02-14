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Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

22:40, 14 фев 2025

В Башкирии синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды на выходных. Об этом сообщает Башгидромет в своем официальном прогнозе на 15-16 февраля.

В субботу ночью температура упадет до -14 градусов, а днем чуть потеплеет до -3. По всему региону пройдут снегопады разной интенсивности, только югу повезёт остаться в стороне от снежной карусели.

Основной удар стихии придётся на воскресенье. Погода окончательно испортится: метель усилится, на дорогах образуется гололедица, подует порывистый ветер.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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