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Спецавтохозяйство Уфы объявило войну парковке возле контейнерных площадок

Спецавтохозяйство Уфы объявило войну парковке возле контейнерных площадок

12:34, 15 фев 2025

В Уфе с начала года автомобилистов оштрафовали на 4 миллиона рублей за парковку у мусорных баков. Об этом сообщает городская администрация.

Парковка возле контейнерных площадок превратилась в настоящий бич для коммунальщиков Уфы. Водители бросают свои автомобили прямо возле мусорных баков, мешая мусоровозам. И это зимой, когда из-за сугробов и без того не протолкнуться.

"Спецавтохозяйство" каждый день сталкивается с этой проблемой. Только за полтора месяца 2025 года успели выписать три тысячи штрафов нерадивым парковщикам.

Мэрия предупреждает: рядовым гражданам выпишут от одной до двух тысяч рублей штрафа, должностным лицам придётся заплатить уже 5-10 тысяч, а юридические лица все 20-30 тысяч рублей. За повторное нарушение санкции жестче - до 4 000, 20 000 и 50 000 рублей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Уфы
Теги: Уфа
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