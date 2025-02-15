В Башкирии резко ухудшится погода

20:44, 15 фев 2025

По данным МЧС и синоптиков Башкирии, 16 февраля регион окажется под воздействием мощного циклона с резким ухудшением погодных условий.

Прогноз неблагоприятный: в ночное время на северо-западе республики ожидаются интенсивные снегопады, которые постепенно распространятся на всю территорию. Автомобилистам следует проявить особую осторожность: на дорогах образуются снежные заносы и гололедица. Видимость на автотрассах снизится до опасного уровня — 500 метров.

Южный ветер усилится до 22 метров в секунду. Температура воздуха будет существенно меняться: от -12° в ночные часы до -1° днем.

Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты рекомендуют воздержаться от дальних поездок и передвижений без особой необходимости.

Автор: Семен Подгорный