Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии 16 февраля из-за метели закрыли движение на нескольких участках трасс

В Башкирии 16 февраля из-за метели закрыли движение на нескольких участках трасс

14:18, 16 фев 2025

МЧС и минтранс Башкирии сообщают о перекрытиях дорог из-за сильной метели и шквалистого ветра.

На федеральной трассе Р-240 Уфа - Оренбург с полудня перекрыли участок от Стерлитамакского до Куюргазинского района — это больше 160 километров пути. Никаких автобусов, маршруток и фур.

К обеду ситуация только ухудшилась — власти полностью перекрыли три дороги в Федоровском районе: Мелеуз – Федоровка, Стерлитамак – Федоровка и Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка.

В два часа дня снежный фронт добрался до участка той же трассы Р-240 между Уфой и Стерлитамаком. Здесь тоже запретили движение общественного и грузового транспорта — от Уфимского района до самого Стерлитамака.

Спасатели обещают открыть дороги к пяти вечера, но это при условии, что погода решит быть благосклонной. А пока что водителям остается только ждать у закрытых шлагбаумов.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Непогода остановила движение на трассе Уфа-Оренбург
Происшествия в Башкирии
Непогода остановила движение на трассе Уфа-Оренбург
В Башкирии запретили движение автобусов по маршруту к горнолыжным курортам
Общество в Башкирии
В Башкирии запретили движение автобусов по маршруту к горнолыжным курортам
В одном из районов Башкирии ограничили движение транспорта
Общество в Башкирии
В одном из районов Башкирии ограничили движение транспорта
На Западном обходе Уфы из-за ДТП с грузовиками образовалась огромная пробка
Происшествия в Башкирии
На Западном обходе Уфы из-за ДТП с грузовиками образовалась огромная пробка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok