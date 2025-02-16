В Башкирии 16 февраля из-за метели закрыли движение на нескольких участках трасс

14:18, 16 фев 2025

МЧС и минтранс Башкирии сообщают о перекрытиях дорог из-за сильной метели и шквалистого ветра.

На федеральной трассе Р-240 Уфа - Оренбург с полудня перекрыли участок от Стерлитамакского до Куюргазинского района — это больше 160 километров пути. Никаких автобусов, маршруток и фур.

К обеду ситуация только ухудшилась — власти полностью перекрыли три дороги в Федоровском районе: Мелеуз – Федоровка, Стерлитамак – Федоровка и Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка.

В два часа дня снежный фронт добрался до участка той же трассы Р-240 между Уфой и Стерлитамаком. Здесь тоже запретили движение общественного и грузового транспорта — от Уфимского района до самого Стерлитамака.

Спасатели обещают открыть дороги к пяти вечера, но это при условии, что погода решит быть благосклонной. А пока что водителям остается только ждать у закрытых шлагбаумов.

Автор: Семен Подгорный