В Башкирии 16 февраля из-за метели закрыли движение на нескольких участках трасс
14:18, 16 фев 2025
МЧС и минтранс Башкирии сообщают о перекрытиях дорог из-за сильной метели и шквалистого ветра.
На федеральной трассе Р-240 Уфа - Оренбург с полудня перекрыли участок от Стерлитамакского до Куюргазинского района — это больше 160 километров пути. Никаких автобусов, маршруток и фур.
К обеду ситуация только ухудшилась — власти полностью перекрыли три дороги в Федоровском районе: Мелеуз – Федоровка, Стерлитамак – Федоровка и Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка.
В два часа дня снежный фронт добрался до участка той же трассы Р-240 между Уфой и Стерлитамаком. Здесь тоже запретили движение общественного и грузового транспорта — от Уфимского района до самого Стерлитамака.
Спасатели обещают открыть дороги к пяти вечера, но это при условии, что погода решит быть благосклонной. А пока что водителям остается только ждать у закрытых шлагбаумов.