В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО контрактником Алексеем Климовым
14:55, 16 фев 2025
Администрация Белорецкого района Башкирии сообщила о гибели в зоне СВО младшего сержанта Алексея Климова. Прощание с военнослужащим прошло 15 февраля.
45-летний Алексей Климов из села Узян отправился добровольцем на передовую в октябре прошлого года. Служил в штурмовой роте, погиб 3 декабря.
За плечами младшего сержанта — непростой путь. Родная школа в Узяне, учёба на тракториста в Бурзянском СПТУ, срочная служба в танковых войсках в Свердловской области. После дембеля трудился разнорабочим в частных предприятиях.
В октябре 2024-го Алексей принял решение — подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Односельчане вспоминают его как человека слова, с большим сердцем и готовностью всегда подставить плечо.
"Душа компании, человек-магнит — вокруг него всегда собирались люди. Конфликты обходил стороной, со всеми находил общий язык", — говорят в администрации района, выражая соболезнования родным героя — сестре и дочери.