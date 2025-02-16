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В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО контрактником Алексеем Климовым

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО контрактником Алексеем Климовым

14:55, 16 фев 2025

Администрация Белорецкого района Башкирии сообщила о гибели в зоне СВО младшего сержанта Алексея Климова. Прощание с военнослужащим прошло 15 февраля.

45-летний Алексей Климов из села Узян отправился добровольцем на передовую в октябре прошлого года. Служил в штурмовой роте, погиб 3 декабря.

За плечами младшего сержанта — непростой путь. Родная школа в Узяне, учёба на тракториста в Бурзянском СПТУ, срочная служба в танковых войсках в Свердловской области. После дембеля трудился разнорабочим в частных предприятиях.

В октябре 2024-го Алексей принял решение — подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Односельчане вспоминают его как человека слова, с большим сердцем и готовностью всегда подставить плечо.

"Душа компании, человек-магнит — вокруг него всегда собирались люди. Конфликты обходил стороной, со всеми находил общий язык", — говорят в администрации района, выражая соболезнования родным героя — сестре и дочери.

Сержант из Башкирии после ранения вернулся на СВО и погиб в бою

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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