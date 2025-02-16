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На Башкирию надвигается лютый холод

На Башкирию надвигается лютый холод

22:07, 16 фев 2025

В Башкирии ожидается резкое похолодание после продолжительных снегопадов, сообщили в Башгидромете. Синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий в ближайшие два дня.

В понедельник, 17 февраля, на территории республики ожидаются умеренные осадки, а на дорогах образуются снежные заносы. Метель будет сопровождаться порывами юго-западного ветра. Ночью температура воздуха составит -10...-15°C, днём — не поднимется выше -8...-13°C.

Вторник принесёт значительное понижение температуры. Ночью воздух охладится до -15...-20°C, а при прояснении температура может опуститься до -25°C. Дневные показатели составят -10...-15°C. Интенсивность снегопада уменьшится, ожидаются небольшие осадки в отдельных районах. Ветер изменит направление на западное, сохраняя умеренную силу.

Метеорологи рекомендуют жителям республики тщательно подготовиться к предстоящим холодам — погодные условия будут достаточно суровыми.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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