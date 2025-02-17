Неожиданный прогноз погоды озвучили синоптики в Башкирии

22:14, 17 фев 2025

Башкирию накроет мощная волна арктического холода — об этом предупреждают синоптики регионального Гидрометцентра. Уже в ночь на вторник, 18 февраля, столбики термометров рухнут до -28 градусов.

По данным метеорологов, в ближайшие сутки регион окажется во власти северного циклона. Ночью воздух остынет до -18...-23°C, а в отдельных районах при прояснении — до экстремальных -28°C. Дневные показатели не превысят -10...-15°C.

Но это только начало — в ночь на 19 февраля синоптики прогнозируют еще более суровые морозы до -32°C. Причина — вторжение арктических воздушных масс с севера. Ожидается умеренный юго-западный ветер и местами небольшой снег.

Автор: Семен Подгорный