Весна и лето в Башкирии окажутся аномальными

10:11, 18 фев 2025

Сотрудники Пермского политеха выступили с прогнозом погоды для Башкирии на весну и лето 2025 года. Спойлер: скучно не будет.

Зима в этом году решила поиграть в поддавки — морозы были редкими гостями, а термометры упорно показывали плюс. Но что дальше? Давайте разбираться.

По классике жанра снег в России машет ручкой в середине апреля. В этом году, похоже, традиция сохранится — температура не подкачала, да и с осадками всё в порядке. Правда, учёные тут же включают режим зануд: мол, долгосрочные прогнозы — это как гадание на кофейной гуще, точность так себе.

Март обещает быть типичным середнячком — Гидрометцентр России рисует среднюю температуру -5,1°C. Ни холодно, ни жарко — прямо как доктор прописал.

А вот лето готовит настоящий погодный блокбастер. В программе: эпичные ливни, град размером с голубиное яйцо, ветер, который снесёт крышу (в прямом смысле), потопы и засухи. Учёные бьют в колокола — по всей России такие погодные качели становятся всё круче и опаснее.

Вспомним прошлое лето — настоящий водный аттракцион на Южном Урале. Реки в Башкирии так разошлись, что устроили весеннее половодье в середине лета. Местные жители только успевали фотографировать затопленные огороды.

Эксперты предупреждают: погода окончательно слетела с катушек. Готовьтесь к тому, что природа может выкинуть любой фортель. Запасайтесь зонтами, панамками и резиновыми сапогами — в 2025-м пригодится всё.

Автор: Семен Подгорный