Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Весна и лето в Башкирии окажутся аномальными

Весна и лето в Башкирии окажутся аномальными

10:11, 18 фев 2025

Сотрудники Пермского политеха выступили с прогнозом погоды для Башкирии на весну и лето 2025 года. Спойлер: скучно не будет.

Зима в этом году решила поиграть в поддавки — морозы были редкими гостями, а термометры упорно показывали плюс. Но что дальше? Давайте разбираться.

По классике жанра снег в России машет ручкой в середине апреля. В этом году, похоже, традиция сохранится — температура не подкачала, да и с осадками всё в порядке. Правда, учёные тут же включают режим зануд: мол, долгосрочные прогнозы — это как гадание на кофейной гуще, точность так себе.

Март обещает быть типичным середнячком — Гидрометцентр России рисует среднюю температуру -5,1°C. Ни холодно, ни жарко — прямо как доктор прописал.

А вот лето готовит настоящий погодный блокбастер. В программе: эпичные ливни, град размером с голубиное яйцо, ветер, который снесёт крышу (в прямом смысле), потопы и засухи. Учёные бьют в колокола — по всей России такие погодные качели становятся всё круче и опаснее.

Вспомним прошлое лето — настоящий водный аттракцион на Южном Урале. Реки в Башкирии так разошлись, что устроили весеннее половодье в середине лета. Местные жители только успевали фотографировать затопленные огороды.

Эксперты предупреждают: погода окончательно слетела с катушек. Готовьтесь к тому, что природа может выкинуть любой фортель. Запасайтесь зонтами, панамками и резиновыми сапогами — в 2025-м пригодится всё.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Погода в Башкирии летом: синоптики обещают климатические аномалии
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии летом: синоптики обещают климатические аномалии
Адское пекло: погода летом удивит по-настоящему
Россия/мир
Адское пекло: погода летом удивит по-настоящему
Адское пекло: синоптик Вильфанд шокировал россиян прогнозом на лето
Россия/мир
Адское пекло: синоптик Вильфанд шокировал россиян прогнозом на лето
Жителям Башкирии погода приготовила неожиданный сюрприз
Общество в Башкирии
Жителям Башкирии погода приготовила неожиданный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok