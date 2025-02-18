«Под капельницей с мужем»: звезда татарской эстрады Гузель Уразова экстренно отменила концерты

14:27, 18 фев 2025

Популярная певица и заслуженная артистка двух республик Гузель Уразова оказалась на больничной койке. О своём состоянии она сообщила подписчикам через личный Telegram-канал, опубликовав видео из медучреждения.

На эмоциональных кадрах, снятых супругом артистки Ильдаром Хакимовым, Гузель лежит под капельницей, держась за руку мужа. Медики настоятельно рекомендовали звезде татарской эстрады полный покой минимум на два-три дня. В результате ближайшие концерты пришлось отложить на неопределённый срок.

"Надеюсь на ваше понимание", — обратилась Уразова к поклонникам, которые уже раскупили билеты на её выступления. О точных датах переноса концертов артистка обещала сообщить позже.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram-канал Гузель Уразовой