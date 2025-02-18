Уезжают из Башкирии: больше 114 тысяч человек покинули республику
14:40, 18 фев 2025
За 11 месяцев 2024 года из Башкирии уехали 114 008 жителей, сообщает Башстат. При этом в регион прибыли 112 506 человек.
Жители массово покидают сельские районы республики. Антирекорд поставил Ермекеевский район — отток населения здесь составил 176 человек на каждые 10 тысяч жителей. В топ-5 самых непривлекательных территорий также вошли Федоровский, Куюргазинский, Мишкинский и Мечетлинский районы.
А вот пригород Уфы, наоборот, притягивает новых жителей как магнит. Уфимский район показал рекордный прирост — почти 202 человека на 10 тысяч населения. Следом идут Иглинский район и столица республики. Привлекательными для переезда оказались и другие крупные города: Октябрьский и Стерлитамак.
Впрочем, по сравнению с 2023 годом ситуация улучшилась — тогда республику покинуло на тысячу человек больше. Миграционная убыль снизилась с 6,6 до 4 человек на 10 тысяч населения.