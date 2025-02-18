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Уезжают из Башкирии: больше 114 тысяч человек покинули республику

Уезжают из Башкирии: больше 114 тысяч человек покинули республику

14:40, 18 фев 2025

За 11 месяцев 2024 года из Башкирии уехали 114 008 жителей, сообщает Башстат. При этом в регион прибыли 112 506 человек.

Жители массово покидают сельские районы республики. Антирекорд поставил Ермекеевский район — отток населения здесь составил 176 человек на каждые 10 тысяч жителей. В топ-5 самых непривлекательных территорий также вошли Федоровский, Куюргазинский, Мишкинский и Мечетлинский районы.

А вот пригород Уфы, наоборот, притягивает новых жителей как магнит. Уфимский район показал рекордный прирост — почти 202 человека на 10 тысяч населения. Следом идут Иглинский район и столица республики. Привлекательными для переезда оказались и другие крупные города: Октябрьский и Стерлитамак.

Впрочем, по сравнению с 2023 годом ситуация улучшилась — тогда республику покинуло на тысячу человек больше. Миграционная убыль снизилась с 6,6 до 4 человек на 10 тысяч населения.

Названы 5 самых непривлекательных районов Башкирии для переезда

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Автор: Семен Подгорный
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