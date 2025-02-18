В Башкирию идут аномальные морозы

21:35, 18 фев 2025

Башгидромет предупреждает жителей республики о резком похолодании, которое обрушится на регион 19 февраля. В среду столбики термометров рухнут до экстремальных отметок: ночью воздух остынет до -32°, а днём не поднимется выше -15°.

Всему виной — арктическое вторжение. Полярные воздушные массы, словно ледяной кулак, ударят по республике, отправив температуру в глубокий минус. Синоптики говорят, что такие показатели на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

Небо будет ясным, осадков не ожидается. Ветер решил взять паузу и особо не усердствовать. Зато барометр полезет вверх, а это значит, что морозная история затянется надолго. В ближайшие дни погода не собирается радовать башкортостанцев потеплением — лишь местами может пройти лёгкий снежок.

Автор: Семен Подгорный