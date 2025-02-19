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В Башкирии похоронили 24-летнего участника спецоперации Олега Жуланова

В Башкирии похоронили 24-летнего участника спецоперации Олега Жуланова

09:14, 19 фев 2025

24-летний контрактник из Башкирии погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Дуванского района республики.

В башкирском селе Ярославка простились с 24-летним рядовым Олегом Жулановым. Парень служил по контракту в зоне СВО, где героически погиб при выполнении боевого задания.

До армии Олег успел получить профессию в местном колледже — выучился на тракториста-машиниста. Односельчане вспоминают его как открытого и отзывчивого человека, который не мог пройти мимо чужой беды. Спортсмен, активист — таким его запомнили земляки.

На церемонии прощания собрались первые лица района: глава администрации Фаиль Мухамадеев, военком Рафис Фатихов и руководитель ветеранской организации Эльмир Шафиков. Они выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Олега похоронили на родине — в селе Ярославка Дуванского района Башкирии.

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО контрактником Алексеем Климовым

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Дуванский район спецоперация Погибшие на Украине
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