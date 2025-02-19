В Башкирии похоронили 24-летнего участника спецоперации Олега Жуланова
09:14, 19 фев 2025
24-летний контрактник из Башкирии погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Дуванского района республики.
В башкирском селе Ярославка простились с 24-летним рядовым Олегом Жулановым. Парень служил по контракту в зоне СВО, где героически погиб при выполнении боевого задания.
До армии Олег успел получить профессию в местном колледже — выучился на тракториста-машиниста. Односельчане вспоминают его как открытого и отзывчивого человека, который не мог пройти мимо чужой беды. Спортсмен, активист — таким его запомнили земляки.
На церемонии прощания собрались первые лица района: глава администрации Фаиль Мухамадеев, военком Рафис Фатихов и руководитель ветеранской организации Эльмир Шафиков. Они выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.
Олега похоронили на родине — в селе Ярославка Дуванского района Башкирии.