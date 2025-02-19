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В Башкирии пенсии превысили 22 тысячи рублей

В Башкирии пенсии превысили 22 тысячи рублей

10:25, 19 фев 2025

Фонд пенсионного и социального страхования РФ сообщил о повышении пенсионных выплат в Башкирии. С начала 2025 года пожилые граждане республики стали получать в среднем 22 628 рублей – на 11,3% больше, чем в 2023 году.

Самые высокие выплаты получают неработающие пенсионеры – около 23 тысяч рублей. А те, кто продолжает трудиться, могут рассчитывать только на 21,2 тысячи.

Но даже с таким ростом башкирские пенсионеры не достигают среднероссийских показателей. По стране средняя пенсия уже достигла отметки в 23 175 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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