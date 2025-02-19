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Когда в Башкирию придет весна

Когда в Башкирию придет весна

10:50, 19 фев 2025

В Башкирии синоптики фиксируют резкое похолодание с температурой до -31°C, но уже к марту регион ожидает значительное потепление. Об этом сообщают специалисты Башгидромета и центра "Фобос".

Жители республики сейчас кутаются потеплее — на этой неделе столбики термометров опустились до -24 градусов, а в ясную погоду морозы усиливаются до -31°C. Днём чуть теплее: от -10 до -15. Высокое атмосферное давление не даст разгуляться осадкам — лишь местами пройдёт небольшой снег.

Но холода отступят уже совсем скоро. Март порадует башкортостанцев весенним теплом: днём воздух прогреется до +1°C, ночью будет держаться небольшой минус — от -2 до -5 градусов. Правда, солнце часто будет прятаться за облаками.

Климатологи прогнозируют самую раннюю и жаркую весну за последние годы. В начале марта возможны как дожди, так и снегопады. По данным "Фобоса", температура в первый месяц весны превысит климатическую норму на несколько градусов. Необычно тёплая зима сменится такой же тёплой весной, а половодье начнётся раньше обычного и будет не таким сильным.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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