В Башкирии прогнозируются полярные холода
21:13, 19 фев 2025
Башкирию накрыл полярный холод — арктический воздух принёс экстремальные температуры. По данным Башгидромета, регион ждут серьёзные испытания морозами 20-21 февраля.
20 февраля ночью столбики термометров упадут до -34° в отдельных районах, а в среднем по региону будет -21...-26°. Днём чуть теплее — от -10° до -15°. Ветер подует слабый.
В пятницу природа не смилостивится — ночные морозы продолжат кусаться до -32°. Днём температура останется на прежнем уровне: -10...-15°. Осадков не прогнозируется.
Автор: Семен Подгорный