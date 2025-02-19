В Башкирии прогнозируются полярные холода

21:13, 19 фев 2025

Башкирию накрыл полярный холод — арктический воздух принёс экстремальные температуры. По данным Башгидромета, регион ждут серьёзные испытания морозами 20-21 февраля.

20 февраля ночью столбики термометров упадут до -34° в отдельных районах, а в среднем по региону будет -21...-26°. Днём чуть теплее — от -10° до -15°. Ветер подует слабый.

В пятницу природа не смилостивится — ночные морозы продолжат кусаться до -32°. Днём температура останется на прежнем уровне: -10...-15°. Осадков не прогнозируется.

Автор: Семен Подгорный