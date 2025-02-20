В Башкирии назвали самые опасные по клещевому энцефалиту районы
09:12, 20 фев 2025
Роспотребнадзор выявил территории республики, где жителям стоит быть начеку — клещевой энцефалит не дремлет. По итогам прошлого года больше половины районов Башкирии оказались в красной зоне.
Из 68 районов республики 42 признаны опасными. Абзелиловский, Белорецкий, Гафурийский, Чекмагушевский, Уфимский и Янаульский районы — в топе "чёрного списка". Здесь клещи особенно агрессивны и заражены энцефалитом.
Только за 2024 год почти 9 тысяч жителей Башкирии пострадали от укусов этих членистоногих. Среди них больше трёх тысяч детей.
Автор: Семен Подгорный
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