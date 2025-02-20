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Стало известно, кому с 1 апреля увеличат пенсию

Стало известно, кому с 1 апреля увеличат пенсию

09:34, 20 фев 2025

Министр труда Антон Котяков объявил о предстоящем повышении социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля 2025 года. На индексацию из федерального бюджета выделят 85 миллиардов рублей.

Повышение коснется 4,2 миллиона россиян. В числе получателей — инвалиды всех групп, дети, потерявшие кормильцев, сироты с неизвестными родителями и граждане, не имеющие достаточного стажа для страховой пенсии.

Дополнительные выплаты ожидают две категории пенсионеров. Во-первых, тех, кому в марте исполнится 80 лет — им полагается специальная надбавка за возраст. Во-вторых, недавно прекративших трудовую деятельность — при увольнении в марте уже с апреля пенсия будет начисляться с учётом всех пропущенных индексаций.

Важное преимущество — оформление происходит автоматически. Все перерасчёты Пенсионный фонд произведет самостоятельно. Повышенные выплаты поступят на счета пенсионеров в установленный срок.

По информации Минтруда, данная индексация социальных пенсий станет самой значительной за последние годы. Государство выделяет существенные средства для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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