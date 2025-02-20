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Жителей Башкирии ждет сюрприз от весны

Жителей Башкирии ждет сюрприз от весны

10:37, 20 фев 2025

Башгидромет и прогностический центр "Метео-ТВ" рассказали о погодных аномалиях в регионе и представили прогноз на весну 2025 года.

Башкирию продолжает штормить — и это не фигура речи. После рекордно тёплой зимы с дождями и оттепелями республику внезапно накрыло арктическое дыхание. Столбики термометров рухнули до смертельно опасных отметок, уже есть жертвы.

До конца недели регион останется в ледяных объятиях: ночью термометры покажут от -21° до -26°, а в отдельных районах температура упадет до -34°. Днём чуть теплее: от -11° до -16°.

С 22 февраля южная часть республики начнёт потихоньку оттаивать. Ночные температуры поднимутся до -15...-20°, дневные — до -6...-11°. Природа добавит снежную карусель: метели и заносы на дорогах, восточный и северо-восточный ветер разгонится до штормовых порывов.

А вот север Башкирии продолжит морозить: ночью -21...-26°, днём -6...-11°. Весна на календаре — не весна в природе.

Синоптик Александр Ильин из "Метео-ТВ" предупреждает: март начнётся как февраль — с морозов. Но после 21 числа термометры рванут вверх, принеся долгожданное тепло.

Только расслабляться рано. Природа готовит новый сюрприз: апрель может утонуть в снегопадах и ливнях, побив все рекорды по осадкам. А май рискует стать месяцем контрастов — с рекордно низкими температурами и знаменитыми "черемуховыми" заморозками.

Похоже, 2025 год решил переписать все метеорологические учебники. Башкирия превращается в полигон погодных аномалий — от январских дождей до майских заморозков. Синоптики советуют готовиться ко всему.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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