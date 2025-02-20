Башкирию ждёт новый погодный сюрприз

21:54, 20 фев 2025

Жителей Башкирии ждёт серьёзное похолодание — 21 февраля температура в регионе местами упадёт до -32 градусов. Об этом предупреждает Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на данные Башгидромета.

Республика окажется во власти арктического воздуха. Ночью термометры покажут от -19 до -24 градусов, а в отдельных районах столбики опустятся до отметки -32. Днём будет немного теплее: от -8 до -13.

Небо над регионом затянет облаками. Существенных осадков синоптики не обещают — лишь на юге Башкирии возможен небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, усиливаясь на юге республики до 14 метров.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными: ночью и утром на дорогах прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

В столице республики тоже подморозит: ночью в Уфе -19...-21, на окраинах до -26. Днём воздух прогреется лишь до -10...-12 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen