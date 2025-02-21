Погода разорвет Башкирию надвое

20:37, 21 фев 2025

МЧС Башкирии сообщает о резком погодном контрасте. Север и юг региона 22 февраля окажутся будто в параллельных вселенных — синоптики обещают кардинально разные погодные условия.

Пока северяне будут наслаждаться относительным спокойствием без осадков (при -28°C ночью), южную часть республики накроет снежный циклон. Здесь природа устроит полный набор зимних сюрпризов: метели, гололёд и снежные заносы на дорогах. Ветер разгуляется не на шутку — порывы составят до 20 м/с.

Автомобилистам следует быть осторожными из-за тумана, который снизит видимость до 500 метров. А на юге республики будет еще хуже.

Температурный контраст тоже впечатляет: если на севере температура составит до -23°C (местами до -28°C), то на юге будет всего -12...-17°C. Днём разница будет менее заметной: -6...-11°C на севере против -3...-8°C на юге.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Уфы