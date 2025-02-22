В Башкирии метель вынудила закрыть две автодороги

18:26, 22 фев 2025

В Зианчуринском районе Башкирии с 16:15 прекратили движение на двух трассах из-за сильной метели. Об этом проинформировали в ГИБДД региона.

Непогода вынудила перекрыть более 100 километров дорог. Ограничения коснулись трассы от Верхнего Сарабиля до Кувандыка и 25-километрового участка от Абуляисово до Старозианчурино. Дорожные службы сообщают — возобновить движение планируется только завтра, после улучшения погодных условий.

Автомобилистам необходимо выбирать альтернативные маршруты или дожидаться нормализации ситуации. МЧС рекомендует соблюдать осторожность и воздержаться от поездок в данном направлении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ