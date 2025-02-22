В Башкирии похоронили контрактника, погибшего в зоне СВО через два месяца после подписания контракта

18:37, 22 фев 2025

В Кумертау сегодня прошла церемония прощания с 37-летним военнослужащим Азатом Арсланбековым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация района.

Азат подписал контракт с Министерством обороны РФ через неделю после своего дня рождения — 21 октября 2024 года. Спустя всего два месяца, 13 декабря, он погиб во время боевых действий на территории ДНР.

Близкие вспоминают Азата Минигужовича как отзывчивого человека с большим сердцем, всегда готового протянуть руку помощи. По словам родных и друзей, его отличали исключительная храбрость и верность своим принципам, которые служили примером для окружающих.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети