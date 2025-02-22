В Башкирии похоронили контрактника, погибшего в зоне СВО через два месяца после подписания контракта
18:37, 22 фев 2025
В Кумертау сегодня прошла церемония прощания с 37-летним военнослужащим Азатом Арсланбековым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация района.
Азат подписал контракт с Министерством обороны РФ через неделю после своего дня рождения — 21 октября 2024 года. Спустя всего два месяца, 13 декабря, он погиб во время боевых действий на территории ДНР.
Близкие вспоминают Азата Минигужовича как отзывчивого человека с большим сердцем, всегда готового протянуть руку помощи. По словам родных и друзей, его отличали исключительная храбрость и верность своим принципам, которые служили примером для окружающих.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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