В Башкирии погода будет удивительной

22:20, 22 фев 2025

В Башкортостане ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты прогнозируют серьёзные перепады температур и неблагоприятные метеоявления в ближайшие сутки.

Север республики окажется в настоящем морозильнике — ночью столбики термометров рухнут до -21°С. Даже днём не стоит ждать особого потепления: максимум до -3°С. Южные районы тоже не избегут холодов, но там будет чуть теплее: ночью до -14°С, днём те же -3°С.

Снегопады разной интенсивности накроют весь регион, а на юге они будут особенно щедрыми. В довесок — метель и гололёд. Подует северо-восточный ветер.

Спасатели рекомендуют жителям быть предельно осторожными и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Автор: Семен Подгорный